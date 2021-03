Dubes RI Upayakan Tim Bulutangkis Indonesia Tetap Lanjut All England 2021

Ilustrasi Pasangan Indonesia Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan tampil sebagai juara ganda putra All England 2019 usai mengalahkan pasangan Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik dengan skor 11-21, 21-14, 21-12 di Arena Birmingham, Inggris, Minggu (10/3/2019). Dubes RI untuk Inggris masih berupaya agar Tim Bulutangkis Indonesia tetap bisa melanjutkan pertandingan di All England 2021.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Dubes RI untuk Inggris masih berupaya agar Tim Bulutangkis Indonesia tetap bisa melanjutkan pertandingan di All England 2021.

Duta Besar RI untuk Inggris, Desra Percaya mengaku tengah berupaya mengajukan sejumlah opsi yang memungkinkan atlet Indonesia bisa melanjutkan kompetisi di All England 2021.

Kabar atlet bulu tangkis Indonesia yang dipaksa mundur dari All England 2021 mengejutkan publik.

Kabar tersebut pertama kali diungkapkan oleh atlet bulutangkis nasional, Marcus Fernaldi Gideon, melalui akun Instagram pribadi-nya, @marcusfernaldig, Kamis (18/3/2021) pagi.

Hal itu telah disampaikannya kepada Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins.

"Kami sudah melakukan kontak kepada Dubes Inggris di Jakarta, Owen Jenkins."

"Meminta agar beliau lakukan intervensi ke otoritas kesehatan Inggris (NHS)," tutur Desra dalam keterangan tertulisnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (18/3/2021).

Pasangan pebulutangkis Indonesia Praveen Jordan dan Melati Daeva Oktavianti berusaha mengembalikan bola dari pasangan Thailand Dechapol Puavaranukroh dan Sapsiree Taerattanachai, dalam laga All England Open Badminton Championships Final Ganda Campuran di Birmingham, Inggris, Senin (15/3/2020). AFP/OLI SCARFF (AFP/OLI SCARFF)

"Antara lain, memastikan opsi dilakukan tindakan yang mungkinkan atlet Indonesia melanjutkan kompetisi di All England 2021," kata Desra.

Selain itu, Desra juga memastikan kebenaran alasan yang mewajibkan para atlet Indonesia melakukan isolasi mandiri selama 10 hari, seperti yang disampaikan otoritas Inggris.

Terakhir, Desra juga memastikan tidak ada diskriminasi dan unfair treatment terhadap atlet Indonesia.

