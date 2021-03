Tagar Shame On You Trending setelah Tim Bulutangkis Indonesia Dipaksa Mundur dari All England 2021

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tagar Shame On You langsung trending di Indonesia usai tim bulutangkis Indonesia dipaksa mundur dari ajang All England 2021.

Netizen Indonesia menunjukkan reaksi keras atas peristiwa tragis yang menimpa tim bulutangkis Indonesia di All England 2021.

Melalui akun resminya, PBSI menyatakan timnas Indonesia dipaksa mundur dan tak bisa main lagi di segala pertandingan All England 2021.

Alasannya, kontingen bulutangkis tim Indonesia berada satu pesawat dengan penumpang yang dinyatakan positif Covid-19.

Tim Indonesia datang ke Inggris menggunakan penerbangan dari Istanbul, Turki ke Birmingham pada Sabtu (13/3/2021).

Sayangnya, tidak diberikan keterangan secara jelas siapa dan dari mana penumpang yang terkena Covid-19 tersebut.

Kondisi ini membuat Kevin Sanjaya dkk dipakasa mundur karena mengikuti regulasi dari pemerintah Inggris.

Berdasar regulasi pemerintah Inggris, jika berada dalam satu penerbangan dengan penderita Covid-19, maka diwajibkan untuk isolasi selama 10 hari.

Alasan tersebut membuat penyelenggara All England memaksa Indonesia untuk mundur dan melakukan isolasi hingga 23 Maret 2021 di Crowne Plaza Birmingham City Center.

Pihak PBSI pun mengatakan jika penyelenggara All England dan BWF tidak bisa melakukan apa pun karena terkait dengan regulasi pemerintah.