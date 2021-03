Chord dan Lirik Lagu Doa Untuk Kamu MP3 Aviwkila Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Doa Untuk Kamu dinyanyikan Aviwkila.

C

ada resah dalam hati

Am

takut yang tak terkendali

D

dunia kita sedang

Dm G

tak baik-baik saja...

C

ini memang tidak mudah

Am

namun kau tetap berjalan

D

aku menunggumu

Dm G

untuk segera pulang..



F Em

jaga diri kuatkan hati

D

tetap tersenyum

-Em F Em

aku berdoa terus berdoa

D G

untuk dirimu..

Reff :

C G

Tuhan dia sedang berjuang

Am Em

jaga dia, lindungi dia

F Em

karena ada yang menunggunya

D

untuk pulang..



G C G

kita memang sedang berduka

Am Em

bukan berarti kita menyerah

F Em

kita harus saling menjaga

D

dan menguatkan..

G C

hingga Tuhan menolong kita..



Musik : Fm Em Fm G

.

F Em

jaga diri kuatkan hati

D

tetap tersenyum

-Em F Em

aku berdoa terus berdoa

D G

untuk dirimu..



Reff II:

C G

Tuhan dia sedang berjuang

Am Em

jaga dia, lindungi dia

F Em

karena ada yang menunggunya

Am D

untuk pulang..



G C G

kita memang sedang berduka

Am Em

bukan berarti kita menyerah

F Em

kita harus saling menjaga

D

dan menguatkan..

Am D

dan menguatkan..

G Am G D/F#

hingga Tuhan menolong kita.. haa..



F Em

kita harus saling menjaga

D

dan menguatkan..

G C

hingga Tuhan menolong kita

