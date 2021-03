Chord dan Lirik Lagu Sabda Rindu MP3 Glenn Fredly Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Sabda Rindu dinyanyikan Glenn Fredly.

Simak juga, lirik lagu Sabda Rindu dan video Sabda Rindu.

Dengarkan, lagu Sabda Rindu MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Sabda Rindu

Berikut, lirik Sabda Rindu serta chord Sabda Rindu dalam Glenn Fredly MP3.

G F# Em D

Berteman sepi berkawan kelam

C Bm Am D

Di sudut ruang menata hati

Bm Em

Selami makna yang menyapa kalbu

Am D

Tuk selaksa relung tertawan rindu

G F# Em D

Wahai malam kupanggil engkau

C Bm Am D

Bukan dengan rasa dendam

Bm Em

Lepaskan s'gala syair yang meredam

Am D

Maka bawalah salam penawar sendu

Reff

G F# Em D C Bm

Kurindu lebih baik katakan apa adanya bila

Am D

Memang rindu

G F# Em D

Kurindu, karena waktu takkan mampu

C Bm Am D G

Berpihak pada perasaan yang meragu

G F# Em D

Kurayu malam kubelai sunyi

C Bm Am D

Bukan dengan rasa dendam

Bm Em

Luruhkan lara yang menikam kalbu

Am D

Maka bawalah salam penawar sendu