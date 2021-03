Chord dan Lirik Lagu Tinggal Kenangan MP3 Gaby Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Tinggal Kenangan dinyanyikan oleh Gaby.

Intro: C G Am Em F C Dm G

F....

C G

Pernah ada,

Am Em

Rasa cinta,

F C

Antara kita,

Dm G

Kini tinggal kenangan ..

#)

C G

Ingin kulupakan

Am Em

Semua tentang dirimu

F C

Namun tak lagi

Dm G

Kan seperti dirimu

C G

Oh bintangku

Reff:

C G

Jauh kau pergi,

Am Em

Meninggalkan diriku ..

F C

Di sini aku,

Dm G

Merindukan dirimu..

C G

Kini kucoba

Am Em

Mencari penggantimu

F C

Namun tak lagi