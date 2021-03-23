Chord Gitar
YouTube Video dan Chord Salahkah Aku dari Nayla Ayu
Berikut, YouTube video Salahkah Aku, serta chord gitar dan lirik lagu Salahkah Aku MP3 dinyanyikan Nayla Ayu. Dengarkan juga di YouTube Music.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Salahkah Aku dinyanyikan Nayla Ayu.
Simak juga, YouTube video Salahkah Aku dan lirik lagu Salahkah Aku.
Dengarkan, lagu Salahkah Aku MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.
Berikut, lirik lagu Salahkah Aku serta chord gitar Salahkah Aku dalam Nayla Ayu MP3.
Intro : C F C F
C E Am
aku sedang.. bertanya-tanya..
Dm G
apa yang terjadi kepada dirimu..
Em Am
sampai kau tega menjauhi diriku..
Dm
apa salahku..
G C G
sampai kau meninggalkan aku..
Reff
C E Am G
salahkah bila aku mencintaimu..
Dm G
salahkah bila aku sayang padamu..
Em Am G
izinkan hati ini memeluk dirimu
Dm G
menemani di setiap langkah harimu..
Int. C Fm C Fm
uuu..
C E Am
aku coba.. mengerti semua..
Dm G -F
memahami segala keraguanmu..
Em Am
aku yang slalu ada untuk dirimu..
Dm
saat apapun..
G C G
kau bisa mengandalkanku..
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