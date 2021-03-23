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Chord Gitar

YouTube Video dan Chord Salahkah Aku dari Nayla Ayu

Berikut, YouTube video Salahkah Aku, serta chord gitar dan lirik lagu Salahkah Aku MP3 dinyanyikan Nayla Ayu. Dengarkan juga di YouTube Music.

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Tribunlampung.co.id
Ilustrasi. Simak, YouTube video dan chord Salahkah Aku dari Nayla Ayu. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Salahkah Aku dinyanyikan Nayla Ayu.

Simak juga, YouTube video Salahkah Aku dan lirik lagu Salahkah Aku.

Dengarkan, lagu Salahkah Aku MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Salahkah Aku

Berikut, lirik lagu Salahkah Aku serta chord gitar Salahkah Aku dalam Nayla Ayu MP3.

Intro : C F C F

C E Am
aku sedang.. bertanya-tanya..
Dm G
apa yang terjadi kepada dirimu..
Em Am
sampai kau tega menjauhi diriku..
Dm
apa salahku..
G C G
sampai kau meninggalkan aku..

Reff
C E Am G
salahkah bila aku mencintaimu..
Dm G
salahkah bila aku sayang padamu..
Em Am G
izinkan hati ini memeluk dirimu
Dm G
menemani di setiap langkah harimu..

Int. C Fm C Fm
uuu..

C E Am
aku coba.. mengerti semua..
Dm G -F
memahami segala keraguanmu..
Em Am
aku yang slalu ada untuk dirimu..
Dm
saat apapun..
G C G
kau bisa mengandalkanku..

Halaman selanjutnya
Halaman
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Tags
YouTube video
Salahkah Aku
Nayla Ayu
chord gitar
lirik lagu
Tribunlampung.co.id
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
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