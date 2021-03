Jadwal Liga Champion2021, Madrid vs Liverpool, Munchen vs PSG disiarkan Langsung di SCTV

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal babak perempatfinal Liga Champions 2020-2021, yang tayang lewat stasiun TV SCTV dan TV Online Streaming Vidio.com.

Empat pertandingan menarik tersaji di babak perempatfinal Liga Champions, yakni Real Madrid vs Liverpool, Manchester City vs Borussia Dortmund, Bayern Munchen vs PSG dan FC Porto vs Chelsea.

Dua pertandingan perempatfinal Liga Champions akan tayang di SCTV. Namun hingga kini belum ada konfirmasi laga mana yang tayang nantinya.

Leg pertama babak perempatfinal Liga Champions 2020-2021 dimulai pada Rabu (7/4/2021) mendatang.

Dua laga tersaji yakni Real Madrid vs Liverpool dan Manchester City vs Borussia Dortmund.

Kedua pertandingan tersebut sama-sama tayang pada jam 02.00 WIB, dan salah satu nantinya akan tayang di SCTV.

Laga Real Madrid vs Liverpool adalah ulangan partai final Liga Champions musim 2017/2018 lalu.

Saat itu Real Madrid menang 3-0 lewat gol-gol yang dicetak oleh dua gol Gareth Bale dan satu gol Karim Benzema.

Semusim berikutnya Liverpool mengobati sakit hari dengan kembali masuk final dan meraih juara setelah mengalahkan Tottenham Hotspur di babak final.

Keesokan harinya pada Kamis (8/4/2021) dua pertandingan menarik lainnya juga menanti yang juga tayang pada jam 02.00 WIB.

