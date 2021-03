Rumah Atta Halilintar Disebut Mirip Hotel, Respons Ashanty Saat Masuk Rumah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – YouTuber Atta Halilintar segera menikah dengan Aurel Hermansyah.

Jelang pernikahan, keluarga Aurel, termasuk Ashanty maupun Anang Hermansyah, mendatangi rumah Atta.

Rumah itu akan ditempati Aurel dan Atta setelah menikah.

Hal itu terlihat dalam video yang diunggah di kanal YouTube Atta Halilintar, Senin (22/3/2021).

Calon suami Aurel ini mengaku mengundang calon keluarganya itu untuk datang ke rumahnya.

“Jadi Aku undang untuk menyambung tali persaudaraan yang semakin erat,” ujar Atta dikutip Tribunlampung.co.id, Selasa (23/3/2021).

Atta mengungkapkan, kunjungan Anang dan Ashanty ke rumahnya adalah untuk yang pertama kali.

Sehingga, Atta dan sang adik, Thariq, membersihkan dan membereskan rumah agar terlihat rapi.

“Today rumah gua harus benar-benar rapih. Karena untuk the first time my next family alias keluarga baru mau dateng kesini,”