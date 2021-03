Sampaikan LKPj oleh Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya kepada DPRD setempat, Selasa 30 Maret 2021. Bupati Way Kanan Raden Adipati Sampaikan LKPJ Tahun 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Bupati Way Kanan hadiri Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Way Kanan, Selasa 30 Maret 2021.

Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya mengatakan secara substansi LKPJ Tahun 2020 merupakan hasil evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Way Kanan selama satu tahun anggaran.

Ia mengatakan, kepala daerah sesuai peraturan berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan satu kali dalam setahun.

Seperti diketahui pada tahun 2020, terus Adipati, terjadi pandemic Covid-19 yang mempengaruhi hampir keseluruhan sendi kehidupan, pelaksanaan pembangunan di daerah tidak optimal, diakibatkan adanya refocusing anggaran.

Selain itu berdampak pada kapasitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur.

Hal ini berdampak juga pada capaian kinerja tahun 2020.

Terjadinya pandemic dan resesi ekonomi berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Way Kanan, dimana pada tahun 2019 masih tumbuh sebesar 5,17% namun pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,16%.

Selain itu juga berpengaruh pada PDRB Perkapita Kabupaten Way Kanan yang pada tahun 2019 masih sebesar Rp. 31.101.996 menurun menjadi Rp. 30.925.573 di tahun 2020.

Sedangkan untuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Way Kanan terus meningkat meskipun relatif kecil dari tahun 2019 sebesar Rp. 13,999 trilyun meningkat menjadi Rp. 14,037 trilyun.

Untuk kesejahteraan masyarakat juga semakin membaik, hal ini terlihat dari menurunnya angka kemiskinan, yang pada tahun 2019 angka kemiskinan sebesar 13,07% menurun menjadi 12,90% pada tahun 2020.