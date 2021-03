Memes Prameswari Dibandingkan dengan Amanda Manopo, Memes: Kurang Sreg di Hati

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Di tengah kisah cinta Billy Syahputra dan Amanda Manopo yang masih menjadi teka- teki, nama Memes Prameswari muncul ke permukaan.

Perempuan berparas cantik ini disebut-sebut tengah dekat dengan Billy Syahputra.

Banyak netizen yang berspekulasi tentang hubungan di antara keduanya.

Bahkan tak jarang ada yang menyebutkan bahwa Memes akan menjadi pengganti Amanda Manopo.

Kedekatannya ini pun menuai banyak respons, tak terkecuali dengan banyak yang membandingkan kecantikan Memes Prameswari dengan pemain sinetron Ikatan Cinta itu.

Memes pun kemudian memberikan tanggapan perihal dirinya yang kerap dibandingkan netizen dengan Amanda Manopo.

Bahwa dirinya tidak berkenan bila dibandingkan dengan Amanda Manopo.

Menurutnya, setiap perempuan itu punya ceritanya masing-masing yang tak bisa dibandingkan.

"Kalau membanding-bandingkan itu sebenarnya satu hal yang aku agak kurang setuju gitu, agak kurang sreg di hati."

"Karena menurut aku, every girls is different. Setiap perempuan itu beda, punya jalan cerita masing-masing, punya pilihan hidup masing-masing."