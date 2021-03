Chord dan Lirik Lagu Kangen MP3 Dewa 19 Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Kangen dinyanyikan Dewa 19.

Simak juga, lirik lagu Kangen dan video Kangen.

Dengarkan, lagu Kangen MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Kangen

Berikut, lirik Kangen serta chord Kangen dalam Dewa 19 MP3.

[Intro] C Am F G

C Am F G

C Am F

Kuterima suratmu telah kubaca

G C

dan aku mengerti

Am F

betapa merindunya dirimu

Bb Am

akan hadirnya diriku

Em F Am Bb

di dalam hari harimu bersama lagi

C Am F

Kau bertanya padaku Kapan aku

G C

akan kembali lagi

Am F

Katamu kau tak kuasa melawan

Bb Am

gejolak didalam dada

Em F Am

yang membara menahan rasa

Em F Dm

pertemuan kita nanti

G

saat kau ada disisiku

[Reff]

C Em

Semua kata rindumu

F G Am

semakin membuatku tak berdaya

Em F Am G

menahan rasa ingin jumpa

C Em F

percayalah padaku akupun rindu kamu

G Am Em Dm

ku akan pulang melepas semua kerinduan

G

yang terpendam.....

[Interlude] C Em F G Am

Em F Am G