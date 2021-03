Chord dan Lirik Lagu Sejauh Mungkin MP3 Ungu Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Sejauh Mungkin dinyanyikan Ungu.

Intro : C

C

Lelah hati yang tak kau

Am

Lihat andai saja

F

Dapat kau rasa kan letihnya

G

Jiwaku karna sifatmu



C

Indah cinta yang kau

Am

Berikan kini tiada

F

Lagi kudapatkan..

G

teduhnya jiwa....



Reff 1:

C

Baiknya ku pergi

Am

Tinggalkan dirimu

F

Sejauh mungkin

G

Untuk melupakan

Musik: C Am

.

C Am

Indah cinta yang kau berikan kini tiada

F G

Lagi kudapatkan teduhnya jiwa



Reff 2:

C

Baiknya ku pergi

Am

Tinggalkan dirimu

F

Sejauh mungkin

G

Untuk melupakan



C

Dirimu yang s'lalu

Am

Tak pedulikanku

F

Yang mencintaimu

G

Yang menyayangimu



Em Am

Bila saat nanti aku jauh

F

Kuharap kau mengerti

G

Kuharap kau sadari



Musik : C Am F G



Kembali ke : Reff 2



Outro : C Am (3x)

