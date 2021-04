Update, Jadwal Liga Inggris Lengkap di Pekan 30 yang Akan di Mulai Sabtu 3 April 2021

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Update jadwal Liga Inggris lengkap di Pekan 30 yang akan di mulai Sabtu (3/4/2021).

Liga Inggris pekan ke 30 akan ada tiga laga dimainkan pada hari Sabtu yakni Chelsea vs West Brom Leicester City vs Manchester City, dan Leeds vs Sheff united.

Selain itu ada duel Bigmatch Arsenal vs Liverpool dan Manchester United vs Brighton via Live Streaming TV Online www.mola.tv

Ada juga laga Arsenal vs Liverpool dan Manchester United vs Brighton yang bisa diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv

Manchester City semakin dekat dengan gelar Premier League musim ini.

Lantas, kapan klub besutan Josep Guardiola itu bisa dinyatakan sebagai pemenangnya?

Dengan hanya tersisa delapan atau sembilan laga lagi, perolehan poin Manchester City sepertinya sulit dikejar.

Man City diprediksi dapat menyegel gelar juara Liga Inggris dalam lima laga Liga Inggris berikutnya.

Manchester City harus menjalani masa-masa inkonsisten di mana mereka meraih beberapa hasil buruk.

Dimulai dari bulan September hingga pertengahan Desember 2020, Manchester City hanya mampu meraih lima kemenangan di pentas Premier League.