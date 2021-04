Wulan Guritno Tetap Terima Tawaran Main Film di Tengah Proses Cerai

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Di tengah proses cerainya dengan Adilla Dimitri, bintang film Wulan Guritno memberanikan diri menerima tawaran film layar lebar.

Wulan Guritno menerima tawaran dari sutradara dan produser Girry Pratama untuk membintangi film bertajuk 'The Other Side', yang diadaptasi dari novel yang laris di Wattpad.

Pastinya ada alasan tersendiri mengapa Wulan menerina tawaran pekerjaan dari film yang digarap oleh rumah produksi Lingkar Film tersebut,

Film tersebut rencananya akan mulai syuting pada 10 April 2021 mendatang.

Terlebih, Wulan Guritno nanti akan menjalani proses syuting ditengah pandemi covid-19 dan juga proses perceraiannya dengan Adilla Dimitri di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Dalam pernyataannya, Wulan Guritno mengaku tidak masalah apabila mesti syuting di tengah pandemi Covid-19 ini.

"Kayaknya di titik ini kita sudah harus hidup berdampingan dengan virus covid-19 ini," kata Wulan Guritno ketika ditemui dalam jumpa pers film 'The Other Side', dikutip dari Tribunnews, (2/4/2021).

Dia juga percaya proses syuting filmnya nanti berjalan lancar. Pasalnya pihak produksi berkomitmen menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Dan saya yakin setiap produksi tetap ingin sehat dan syutingnya lancar. Kalau sampai nggak sehat gimana?" sambungnya.