Chord dan Lirik Lagu Layu Sebelum Berkembang MP3 Tetty Kadi Dilengkapi Video YouTube

chord gitar Layu Sebelum Berkembang dinyanyikan Tetty Kadi.

Simak juga, lirik lagu Layu Sebelum Berkembang dan video Layu Sebelum Berkembang.

Dengarkan, lagu Layu Sebelum Berkembang MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Layu Sebelum Berkembang

Berikut, lirik Layu Sebelum Berkembang serta chord Layu Sebelum Berkembang dalam Tetty Kadi MP3.

G Am

Hatiku hancur mengenang dikau

D G

Berkeping-keping jadinya

C G

Kini air mata jatuh bercucuran

D G

Tiada lagi harapan

G Am

Tiada seindah waktu itu

D G

Dunia berseri-seri

C G

Malam bagai siang

G D G

Seterang hatiku penuh harapan padamu

D G

Kini hancur berderai

B Em Am

Kesedihan merangkai pucuk di hatiku

Am Am

Yang lama ku simpan

C D

Layu kini sebelum berkembang..

G Am

Mengapa ini harus terjadi

D G

Di tengah kebahagiaan

C G

Ingin ku rasakan lebih lama lagi

D G

Hidup bersama denganmu

