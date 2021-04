Chord dan Lirik Lagu Topeng MP3 Peterpan Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Topeng dinyanyikan Peterpan.

lirik lagu Topeng

Dengarkan, lagu Topeng MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Topeng

lirik Topeng serta chord Topeng dalam Peterpan MP3.

[Intro]

C

F G C

F G C

F G Am

F G C G

F G C G

Kudapat melintas bumi,

F G C G F

kudapat merajai hari

G C G

Kudapat melukis langit,

F G C G F

kudapat buatmu berseri

[*]

G C G

kudapat melangkah pergi,

F G C G

bila kau tipu aku di sini

F G C G

Kudapat melangkah pergi,

F G C

kudapat itu

[Chorus]

F G C

Tapi buka dulu topengmu,

F G C

buka dulu topengmu

F G Am

Biar kulihat warnamu,

F G C

kan kulihat warnamu

[Intro]

C

F G C

F G C

F G Am

F G C G