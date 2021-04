Profil Citra Anidya, Kekasih Chef Juna yang Sempat Mengaku Sudah Dinikahi 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Belakangan pasangan Chef Juna dan Citra Anidya tengah menjadi sorotan warganet.

Lantaran Citra Anidya mengaku telah dinikahi oleh kekasihnya yang berusia 45 tahun itu.

Kabar ini berawal dari unggahan pujaan hati Chef Juna di akun Instagramnya @ncit90, Minggu (11/4/2021).

Dalam potret yang dibagikan, Citra Anidya merasa senang bisa ditemani bekerja oleh sang kekasih di Palembang.

"Yayy . Kali ini kerja nya di temenin laki aing .. thank you @thevenuspalembang for having me," ucap Citra Anidya.

Lantas seorang warganet yang mengaku penggemar sang koki berkomentar soal hubungan mereka.

Ia merasa bahwa pasangan ini telah terlalu lama berpacaran dan diminta segera menikah.

"Nikah euy kelamaan pacaraannya," tulis @ekarismiyati.

Mendapati komentar itu, Citra Anidya langsung membalas dan mengaku sudah dinikahi.