Viral Pemandangan Gunung Mirip Logo Aqua, Danone Beri Penjelasan 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Viral di media sosial sebuah unggahan video yang membandingkan pemandangan gugusan gunung dengan gambar dalam botol air mineral Aqua.

Adapun warganet yang mengunggah video tersebut adalah akun TikTok @fredz775.

“Hlo, ke to, Gunung Aqua. Kae Gunung Aqua to kae? Iyo to Gunung Aqua. Gunung Aqua kae. Siji loro, telu cilik, Gunung Aqua, (Itu Gunung Aqua. Gunung Aqua kan itu. Iya itu Gunung Aqua. Satu, dua, tiga kecil, Gunung Aqua)” ujar akun tersebut dalam videonya.

Hingga kini postingan tersebut telah dilihat lebih dari 3,4 juta kali, disukai lebih dari 394,8 ribu pengguna mendapat lebih dari 4.583 komentar dan dibagikan ulang lebih dari 8.181 kali.

Beragam komentar muncul terkait video yang viral tersebut.

Saksikan, berita YouTube video viral pemandangan gunung mirip logo aqua selengkapnya disini.

“The real Gunung Aqua” tulis akun Dashetbret.

“Jauh-jauh datang cuman liat gunung Aqua, kan di botol ada,” komentar akun @pcx8luxy.

“Bengek njir, batal puasaku,” tulis akun Noval In758.

Konfirmasi Kompas.com