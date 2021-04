Artis FTV Menikah dengan Bule, Nasibnya Berubah Drastis Jadi Pengasuh Anak Tetangga

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Mantan artis FTV, Nanda Gita yang kini tinggal di Belanda setelah menikah dengan pria bule bernama Dennis.

Nama Nanda Gita dulu dikenal kerap membintangi sinetron FTV Indonesia. Namun, setelah menikah, kehidupan Nanda Gita justru berubah drastis.

Nanda mengaku pernah beberapa kali ingin bunuh diri karena kesepian hingga kemudian menyibukkan diri dengan menjadi pengasuh anak.

Selain menjadi pengasuh anak, Nanda Gita juga aktif membuat video YouTube.

Dalam kanal youtube miliknya, Nanda kerap membagikan aktivitasnya setiap hari. Mulai dari mengasuh anak sendiri dan anak tetangga, hingga membuat masakan yang dijual pada orang-orang di sekitar tempat tinggalnya.

Sebagaimana diketahui, ia juga bekerja di perusahaan katering Indonesia yang berada di negeri Kincir Angin tersebut.

"Sekarang ini aku on the way, mau jemput anak tetangga pulang sekolah. Ini kerja aku, jemput, ajak main, dan jaga mereka," tuturnya.

Meski agak repot karena cuaca yang dingin, Nanda selalu membawa anaknya saat bekerja. Terkadang ia merasa kesulitan karena harus mendorong kereta bayi.

Hal tersebut tak lantas membuatnya menyerah begitu saja.

"Ya Allah gini amat ya hidup," tuturnya tertawa, saat mengalami kesulitan melewati hamparan salju di jalanan.