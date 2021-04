Ivan Gunawan Akui Cinta ke Ayu Ting Ting Sejak Pandangan Pertama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Perancang busana Ivan Gunawan mengaku mencintai pedangdut Ayu Ting Ting sejak pandangan pertama, kepada Denny Sumargo.

Nama Ayu Ting Ting selalu jadi ingatan terkuat perancang busana Ivan Gunawan.

Berkali-kali orang lain bertanya siapa lawan jenis yang sedang dekat dengan Igun, panggilan Ivan Gunawan.

Namun, jawabannya hanya satu nama: Ayu Ting Ting.

"Kalo dari (kalangan) selebriti yang paling aku suka hanya Ayu Ting Ting, selebihnya aku nggak ada," ungkap Ivan Gunawan melalui CURHAT BANG Denny Sumargo, rilis pada Minggu (25/4/2021).

Pada video yang diambil sebelum Ramadan ini, Ivan Gunawan mengaku sangat menyukai Ayu Ting Ting pada pandangan pertama.

"Love at the first sight (Cinta pada pandangan pertama). Gua ama Ayu Ting tuh love at the first sight,"

"Tapi gua punya prinsip, gua belum bisa lebih deket sama loe (Ayu Ting Ting) karena ada hal-hal yang masih gue persiapkan untuk itu,

dan (rasa cinta) itu nggak pernah berubah," imbuh Ivan Gunawan.