Pantau harga sembako. Polres Way Kanan Gelar Operasi Yustisi dan Cek Harga Sembako di Pasar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Polres Way Kanan melaksanakan kegiatan Operasi Yustisi dan cek harga sembako di lokasi pasar Baru Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kabag Ops Polres Way Kanan Kompol Suharjono menyampaikan Ops Yustisi dilakukan masih dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Virus Covid-19 di Kabupaten Way Kanan.

Selain itu, diimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengurangi risiko Covid-19 yang disebabkan mobilitas dari satu wilayah ke wilayah lain agar tidak melaksanakan mudik yang dikhawatirkan menambah penyebaran Virus Covid-19.

“Tahun ini pemerintah tidak membolehkan mudik,” katanya, Selasa 27 April 2021

Setiap pelanggar prokes (protokol kesehatan) yang kedapatan tidak memakai masker dipastikan mendapat sanksi.

Adapun sanksi yang diberikan berupa sanksi teguran dan push ip, pengucapan janji serta penghormatan.

Petugas juga memberikan masker dan tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada masyarakat akan pentingnya mematuhi Protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.

Tak sampai disitu saja, guna mengantisipasi melonjaknya kenaikan harga sembako menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H,d Kabag ops melaksanakan pemantauan dan monitoring langsung kepada para pedagang di Pasar Baru Kampung Negeri Baru.

“Dari hasil wawancara yang dilakukan, untuk harga barang sembako dan bahan pokok lainnya tidak mengalami kenaikan masih relatif normal, juga tidak diketemukan barang yang kedaluwarsa,” ungkap Kompol Suharjono.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )

Baca berita Way Kanan lainnya