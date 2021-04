Cegah Penyebaran Covid-19, Dua Personel Polres Way Kanan Terima Penghargaan Bupati Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Dua personel Polres Way Kanan mendapatkan penghargaan dari Bupati Way Kanan atas partisipasi aktif dalam pencegahan penyebaran wabah virus Corona Disease-19 di Kabupaten Way Kanan.

Adapun yang menerima penghargaan anggota Bhabinkamtibmas Polsek Blambangan Umpu Aiptu Aswari.

Selanjutnya kepada PS Paurkes Bagsumda Polres Way Kanan Brigadir Adi Sugianto, anggota Kodim 0427/WK Serka Iwadi dan Serda Sumarwan lalu perwakilan dari Dinas Kesehatan, Sat Pol PP dan perwakilan dari Dinas BPBD Kabupaten Way Kanan.

Sementara itu, Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Wakapolres Way Kanan Kompol Evinater Siallagan menyampaikan penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas kinerja dan pengabdian dua personel Polri kepada masyarakat dalam pencegahan Penyebaran Wabah Virus Corona Disease 19 di Kabupaten Way Kanan.

"Bhabinkamtibmas Kampung Bumi Baru Polsek Blambangan Umpu Polres Way Kanan Aiptu Aswari dan PS Paurkes Bagsumda Polres Way Kanan Brigadir Adi Sugianto sudah menjalankan tugas dengan inisiatif, kreativitas dan peduli kemanusiaan,” kata Kompol Lagan.

“Meski semua polisi punya kapasitas untuk membantu warga, tidak semuanya mau melakukan apa yang dilakukan Aiptu Aswari dan Brigadir Adi Sugianto, karena melaksakan tugas melebihi panggilan tugasnya,” katanya, Rabu 28 April 2021.

Ia berharap apa yang dilakukan kedua personil ini, agar menjadi contoh bagi personel yang lain, sehingga sebagai wujud nyata menuju transformasi Polri yang PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) dimana salah satunya menciptakan pelayanan yang selalu dicintai dan diharapkan oleh masyarakat.

Bupati Kabupaten Way Kanan, Raden Adipati Surya menyampaikan perayaan ulang tahun Kabupaten Way Kanan yang bertepatan dengan bulan puasa kali ini, adalah saat yang tepat bagi kita selaku pewaris daerah untuk merenung, mengenang kembali perjuangan para pendahulu kita, yang telah berkorban baik moril maupun materil untuk tujuan yang sama yaitu masyarakat Way Kanan yang sejahtera.

"Oleh karena itu, meskipun saat ini kita mengalami tekanan berat akibat Covid-19, tetapi dengan keunggulan-keunggulan yang ada kita masih miliki harapan besar menjadi daerah yang unggul dan sejahtera dan dalam Visi Way Kanan unggul dan sejahtera terkandung makna bahwa Pemerintahan kedepan bertekad membawa Kabupaten Way Kanan,” ungkap Bupati Way Kanan Raden Adipati.

Selain itu, pihaknya mengajak semua lapisan untuk tetap memberantas penyebaran Covid 19 dengan selalu menerapkan prokes di setiap kegiatan sehari-hari.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )