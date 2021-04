Chord dan Lirik Lagu Pelas Teri MP3 Esa Risty Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Pelas Teri dinyanyikan Esa Risty.

Simak juga, lirik lagu Pelas Teri dan video Pelas Teri.

Dengarkan, lagu Pelas Teri MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Pelas Teri

Berikut, lirik Pelas Teri serta chord Pelas Teri dalam Esa Risty MP3.

[Intro]

Em D Am C B

Em D Am C B

Em

kapesan tresnoku

D Em

ternyata kowe tego ngapusi awakku

Am Em

kok cepet tresnomu ilang

D Em

moro moro kowe kok wes pindah tangan

D

opo salahku opo kurangku

C B

kowe tego tego menghianatiku

[Chorus]

Em

pelas teri di buntel godong

D

sing tak tresnani disaut uwong

Am C

mana janjimu mana sumpahmu

B

yang kau ucapkan dulu

Em

pelas teri di buntel godong

D

sing tak tresnani disaut uwong

Am C

kowe kok tego dolanan roso

B

tak rasakne ning dodo loro

Em

aku kapesan tresno