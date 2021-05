Operasi Yustisi dilakukan Kapolres Way Kanan dan Forkopimda. Operasi Yustisi, Polres Way Kanan Sidak di Pasar KM 2 Blambangan Umpu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Polres Way Kanan bersama Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Way Kanan melaksanakan kegiatan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Pasar Pemda Km 2 Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung menyampaikan kegiatan ini dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 serta penegakan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Diease 2019 di Kabupaten Way Kanan.

“Polres Way Kanan bersama Unsur Pimpinan Daerah beserta Forkopimda Pemda Kabupaten Way Kanan yang tergabung dalam Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Way Kanan melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak) di Pasar Pemda Km2 Kel.Blambangan Umpu,” jelasnya, Kamis 6 Mei 2021.

Meski telah dilakukan Operasi Yustisi, masih dijumpai warga yang kedapatan tidak mengunakan masker sehingga petugas gabungan Petugas gabungan tak bosan memberikan teguran lisan dan sanksi sosial berupa push up serta memberikan masker kepada warga yang belum menggunakannya.

Selain itu, Kapolres mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengurangi risiko Covid-19 yang disebabkan mobilitas dari satu wilayah ke wilayah lain agar tidak melaksanakan mudik yang dikhawatirkan menambah penyebaran Virus Covid-19.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )