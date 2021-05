Bawang Putih dan Merah Naik di Pasar Kalianda Lampung Selatan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN – Harga beberapa komoditi menjelang 3 hari Lebaran mulai mengalai kenaikan. Seperti bawang putih dan bawang merah mengalami kenaikan Rp. 2 ribu per kilogram.

Sebelumnya harga bawang putih Rp. 25.000 per kilogram. Saat ini naik menjadi Rp. 28.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah yang sebelumnya Rp. 30 ribu perkilogram. Kini naik Rp. 32.000 per kilogram.

Begitu juga dengan harga cabai merah kini menjadi Rp. 40.000 ribu. Sebelumnya Rp. 35.000 per kilogram.

“Memang ada kenaikan harga, bawang putih, bawang merah dan cabai. Tetapi tidak terlalu signifikan,” terang Darti, salah seorang pedagang di pasar Kalianda, Senin (10/5).

Baca juga: Pencuri Uang Rp 200 Juta di Pasar Unit 2 Tulangbawang Dibekuk Polisi

Menurut dirinya, untuk daya beli masyarakat. Meski memang terlihat ada. Tetapi tidak terlalu signifikan kenaikannya.

Komoditi lain yang juga terpantau naik yakni daging sapi. Saat ini harga daging sapi berkisar Rp. 130 ribu per kilogram. Sebelumnya pada kisaran Rp. 125 ribu per kilogram.

Sedangkan untuk telur dan ayam potong relatif stabil. Untuk telur pada kisaran Rp. 28 ribu perkilogram. Sedangkan untuk ayam potong Rp. 45 ribu per kilogram.

“Daging sapi yang terlihat naik. Tetapi juga tidak signifikan. Karena memang daya beli masyarakat rendah,” terang Hendra, salah seorang pedagang daging. (Tribunlampung/Dedi Sutomo)