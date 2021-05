Harga YOU Basic Collection On The Go Makeup Palette, Simak Promo Shopee 2021

Ilustrasi YOU Basic Collection On The Go Makeup Palette. Simak harga YOU Basic Collection On The Go Makeup Palette di dalam promo Shopee 2021.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi kamu yang hendak mencari face pallete, simak yuk harga YOU Basic Collection On The Go Makeup Palette yang ada di dalam promo Shopee 2021.

Dalam menyambut bulan Ramadan 2021, YOU memberikan penawaran menarik bagi para pencinta kosmetik YOU yang hobi belanja online di Shopee.

Sebab, promo yang ditawarkan pun berupa diskon hingga 61 persen.

Salah satu produk YOU yang mendapatkan diskon adalah YOU Basic Collection On The Go Makeup Palette.

Produk face palette YOU Basic Collection On The Go Makeup Palette ini terdiri dari 2 blush, 1 bronzer, 1 highlighter.

Produk ini pun menawarkan pigmentasi yang tinggi dan mudah dibaurkan untuk memberikan hasil riasan yang maksimal.

Dengan YOU Basic Collection On The Go Makeup Palette, kamu tidak perlu lagi khawatir harus membawa perintilan makeup lainnya.

Warna yang ditawarkan dalam produk ini pun sangat universal sehingga cocok untuk berbagai jenis warna kulit.

Sementara untuk harga YOU Basic Collection On The Go Makeup Palettem, produk face palette YOU ini dijual di Shopee dengan harga Rp Rp101.150.

Berikut daftar promo Shopee 2021 untuk produk YOU lainnya:

