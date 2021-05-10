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Produk Kosmetik

Harga YOU Basic Collection On The Go Makeup Palette, Simak Promo Shopee 2021

Teruntuk kamu yang mencari face palette, berikut harga YOU Basic Collection On The Go Makeup Palette yang ada di dalam promo Shopee 2021.

zoom-inlihat foto Harga YOU Basic Collection On The Go Makeup Palette, Simak Promo Shopee 2021
Shopee/YOU Makeup Official Store
Ilustrasi YOU Basic Collection On The Go Makeup Palette. Simak harga YOU Basic Collection On The Go Makeup Palette di dalam promo Shopee 2021. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi kamu yang hendak mencari face pallete, simak yuk harga YOU Basic Collection On The Go Makeup Palette yang ada di dalam promo Shopee 2021.

Dalam menyambut bulan Ramadan 2021, YOU memberikan penawaran menarik bagi para pencinta kosmetik YOU yang hobi belanja online di Shopee.

Sebab, promo yang ditawarkan pun berupa diskon hingga 61 persen.

Salah satu produk YOU yang mendapatkan diskon adalah YOU Basic Collection On The Go Makeup Palette.

Produk face palette YOU Basic Collection On The Go Makeup Palette ini terdiri dari 2 blush, 1 bronzer, 1 highlighter.

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Produk ini pun menawarkan pigmentasi yang tinggi dan mudah dibaurkan untuk memberikan hasil riasan yang maksimal.

Dengan YOU Basic Collection On The Go Makeup Palette, kamu tidak perlu lagi khawatir harus membawa perintilan makeup lainnya.

Ilustrasi YOU Basic Collection On The Go Makeup Palette. Simak harga YOU Basic Collection On The Go Makeup Palette di dalam promo Shopee 2021.
Ilustrasi YOU Basic Collection On The Go Makeup Palette. Simak harga YOU Basic Collection On The Go Makeup Palette di dalam promo Shopee 2021. (Shopee/YOU Makeup Official Store)

Warna yang ditawarkan dalam produk ini pun sangat universal sehingga cocok untuk berbagai jenis warna kulit.

Sementara untuk harga YOU Basic Collection On The Go Makeup Palettem, produk face palette YOU ini dijual di Shopee dengan harga Rp Rp101.150.

Berikut daftar promo Shopee 2021 untuk produk YOU lainnya:

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YOU Basic Collection On The Go Makeup Palette
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Shopee
Tribunlampung.co.id
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Penulis: Virginia Swastika
Editor: Kiki Novilia
Sumber: Tribun Lampung
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