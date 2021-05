Aurel Hermansyah Sempat Pendarahan, Atta Halilintar Jadi Lebih Protektif

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aurel Hermansyah dalam pengawasan ketat Atta Halilintar setelah sempat mengalami pendarahan hingga diharuskan bedrest.

Atta yang sempat panik dengan kondisi Aurel, akhirnya harus bertindak tegas dan banyak melarang Aurel dalam beraktivitas.

"Tadi aku marahin dia, pokoknya enggak boleh joget-joget TikTok, enggak boleh bikin-bikin sesuatu yang duduk-duduk di lantai," kata Atta, dalam YouTube Atta Halilintar.

"Istilahnya ringkih, jadi dia harus boboan aja," imbuh Atta.

Melihat istrinya kemarin-kemarin masih aktif dan banyak gerak, Atta memastikan akan meletakkan banyak tempat bersandar di tempat-tempat strategis di dalam rumah.

"Entar di rumah aku bikin rules, di setiap tempat dia pergi ada kasurnya."

"Di dekat meja makan ada tempat nyandarnya, di luar harus ada kayak gitu, di kamar juga," tutur Atta yang mengatakan akan melakukan hal tersebut hingga dua bulan ke depan.

"Kalau dia nakal, aku yang marahin."

"Soalnya dia kadang-kadang suka 'oh ini kayaknya sehat-sehat aja nih,' joget-joget," kata Atta lagi.

