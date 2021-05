Sawi per Ikat Rp 2.500 di Pasar Kangkung Bandar Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Harga sayur-sayuran hijau di Pasar Kangkung, Teluk Betung, Bandar Lampung relatif normal di hari keempat Idul Fitri 1442 Hijriah.

Salah satu penjual sayur-sayuran di pasar tersebut Siti mengatakan harga sayur seperti kangkung, daun singkong, sawi per ikat dijual Rp 2.500. Ini berbeda dengan harga di hari kedua Lebaran yang dijual Rp 3 ribu per ikat.

"Barang sudah mulai ada. Cuma kalau bayam masih mahal Rp 3 ribu per ikat, ada yang jual lebih dari itu. Sebelumnya malah sampai Rp 5 ribu per ikat di hari kedua Lebaran," katanya, Minggu (16/5/2021) siang.

Sementara untuk jagung manis dijual Rp 2ribu sampai Rp 2.500 per buah. Lalu timun Rp 5 ribu per kilogram. "Kalau cabai merah Rp 30 ribu per kilo," imbuh dia.

Baca juga: Cegah Covid 19, Kodim 0410 Bandar Lampung Laksanakan Penegakan Protokol Kesehatan di Pasar Kangkung

Salah satu pembeli Maryah menuturkan, harga sayuran diakuinya masih agak mahal dibandingkan normalnya. Menurutnya di hari normal harga sayuran seperti kangkung dan sawi Rp 2 ribu per ikat.

"Ini per ikat Rp 2.500, itupun kalau belinya di (pasar bagian) bawah. Di atas masih lebih mahal ada yang Rp 3 ribu ada yang lebih," tutur dia.(Tribunlampung.co.id/ Sulis Setia Markhamah)