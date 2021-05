Ashanty Pamer Foto di Padang Pasir, Penampilannya Curi Perhatian

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ashanty pamer foto di Padang Pasir, diketahui keluarga Ashanty dan Anang Hermansyah masih berada di Dubai sejak Senin (10/05/2021) lalu.

Kepergian Ashanty ke Dubai untuk berobat autoimun.

Selain itu, mereka juga menghabiskan waktu berlibur dengan mengunjungi beberapa tempat di sana, salah satunya padang pasir.

Melalui unggahan Instagram, ibunda Arsy itu menunjukkan deretan potretnya saat berada di padang pasir.

Tampak Ashanty mengenakan outfit serba merah dengan rambut panjang terurai.

Baca juga: Cita Citata Ditagih Cucu Pertanyaan Horor

Saksikan, YouTube video berita terkini Artis Ashanty di kanal YouTube Tribun Lampung News Video

Perempuan 36 tahun itu mengenakan kacamata hitam.

Ashanty berpose dengan sebelah tangan di pinggang dan tangan yang lain di rambutnya.

Pada caption unggahan, dirinya menuliskan tentang hal-hal yang tidak bisa dikhianati.

"Three things you should never break: Promises, trust and heart.

Baca juga: Cantika Abigail Curhat Gagal Nikah Padahal Sudah Jalan 4 Tahun