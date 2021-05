Aespa Akan Hadir di Ask Us Anything untuk Pertama Kali

Ilustrasi Aespa. Aespa akan hadir di Ask Us Anything.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Girl Group besutan SM Entertainment, Aespa akan hadir di Ask Us Anything. Kabar tersebut pun telah dikonfirmasi.

Kehadiran Aespa di Ask Us Anything pertama kalinya bagi mereka.

Kehadiran Aespa telah dikonfirmasi langsung oleh JTBC pada Kamis (20/5/2021).

Dilansir dari Soompi, JTBC mengonfirmasi Aespa adalah girl group yang akan menjadi bintang tamu untuk variety show tersebut.

"Aespa akan berpartisipasi dalam syuting Ask Us Anything hari ini,' kata perwakilan JTBC.

Rekaman syuting Aespa akan dijadwalkan tayang pada awal Juni 2021.

Meskipun terbilang rookie, Aespa mampu menyaingi seniornya di kancah musik.

Ilustrasi. Aespa hadiri Ask Us Anything (tribunnews.com)

Lewat lagu Black Manma, Aespa debut pada November 2020 lalu.

Baru-baru ini, Aespa mengeluarkan comeback setelah Black Mamba.

