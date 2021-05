HASIL Liga Inggris 2021 Aston Villa vs Chelsea, Thomas Tuchel Pusing Mendy Cedera

MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES EROPA / Getty Images melalui AFP

Kiper Chelsea, Edouard Mendy gagal menyelamatkan bola tendangan pemain Aston Villa, Bertrand Traore. Gol tersebut menjadi gol pertama Aston Villa saat laga pamungkas Liga Inggris 2021 antara Aston Villa vs Chelsea di Villa Park pada 23 Mei 2021. Simak, hasil Liga Inggris 2021 antara Aston Villa vs Chelsea. Pelatih The Blues, Thomas Tuchel harus putar otak jelang laga Final Liga Champions 2021.