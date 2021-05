TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Reaksi Celine Evangelista saat ditanya nafkah dari Stefan William.

Momen ini terjadi saat Celine Evangelista tampil dalam kanal YouTube Rio Motret.

Diketahui rumah tangga Celine dan Stefan sedang jadi sorotan

Keduanya belakangan dikabarkan pisah rumah dan sedang mengalami masalah.

Sempat terpergok jalan bersama, Celine Evangelista menyebutkan kondisi pernikahannya dengan Stefan baik-baik saja.

Hal itu diungkapkan oleh Celine kepada fotografer rio motret.

Meski menyebut rumah tangganya baik-baik saja, namun Celine menyebut anak-anaknya kini ikut dengannya.

Ia juga mengungkap soal "whatever will be, will be" apapun yang terjadi, terjadilah, tanpa menjelaskan apa maksutnya.

"Baik-baik," ujar Celine.

"Dalam arti bakal rujuk lagi?" tanya Rio.