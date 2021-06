Ilustrasi. Album BE BTS Puncaki Chart Album Dunia Billboard

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar terkini boy group Kpop Bangtan Sonyeondan atau BTS, album BE BTS puncaki chart di Bilboard.

Adapun Billboard merilis chart album dunia dan penjualan lagu digital dunia untuk pekan yang berakhir pada 5 Juni.

Dilansir dari Soompi, album BE BTS mengambil No 1 lagi di chart album dunia untuk minggu ini.

Hal ini melompat tiga tempat dari No 4 minggu lalu.

Menurut Billboard, BTS adalah pertama yang memiliki empat album menghabiskan 20 minggu atau lebih di No 1 di chart Album Dunia.

Berikut daftar lagu dalam album BE BTS yang capai peringkat 1 dalam chart album dunia.

a. Love Yourself: Answer menghabiskan 31 minggu di puncak tangga lagu

Ilustrasi. album BE BTS puncaki chart di Bilboard (Pinterest)

b. Map of the Soul: 7 menghabiskan 29 minggu,

c. Love Yourself: Her menghabiskan 24 minggu,

Dan ini adalah minggu ke-20 album BE BTS di puncak.

