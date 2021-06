TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi kamu pecinta drama Korea, simak biodata Han So Hee, artis yang mengawali karier sebagai model hingga sukses di seni peran.

Jika kamu menonton drama The World of the Married, Kamu tidak akan asing dengan wajah dan nama Han So Hee.

Ya, Han So Hee berperan sebagai Yeo Da Kyung yakni wanita yang merebut suami orang lain.

Mau tau tentang Han So Hee lebih dalam? Mari simak biodata Han So Hee di bawah ini.

Han So Hee merupakan model dan artis yang berasal dari Korea Selatan.

Wanita cantik ini telah memulai kariernya sejak 2017 di bawah naungan agensi U-ATTO Entertaiment.

Han So Hee lahir pada 18 November 1994.

Ilustrasi artis Han So Hee. Biodata Han So Hee, Aktris Sukses yang Awali Karier Sebagai Model(kolase Instagram/@xeesoxee)

Ia menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Wanita Ulsan.

Namanya melejit berkat perannya sebagai pelakor atau perebut suami orang bernama Yeo Da Kyung dalam drama The World of The Married yang telah tayang sejak 27 Maret 2020 lalu.

Sebelumnya, Han So Hee juga pernah berperan sebagai orang ketiga di drama sebelumnya.

