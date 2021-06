Dinas PMD Lampung Timur Tetapkan Data SDGs

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG TIMUR - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lampung Timur menetapkan data Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2021 di Desa Tegal Yoso, Kecamatan Purbolinggo, Sabtu (5/6/2021).

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas PMD Lampung Timur Yudi Irawan, Camat Purbolinggo Akih Sunaryo, beserta Forkopimcam.

Yudi Irawan mengatakan, dalam rangka mewujudkan pembangunan desa, maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan arah pembangunan desa hingga tahun 2030 mendatang yang disebut dengan SDGs Desa.

"SDGs Desa adalah pembangunan total atas desa, seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat (no one left behind) yang mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan," ujarnya.

Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo berharap dengan data yang akurat program-program yang telah dicanangkan dapat berjalan dengan baik serta mendukung kegiatan tersebut.

“Saya sebagai Bupati Lampung Timur mendukung penuh kegiatan ini dan mendukung apa yang menjadi program. Dengan data yang akurat pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten tidak akan salah sarah dalam mengambil keputusan, tentunya kebijakan yang diambil akan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan. Kita akan terbuka terkait data agar semua bisa mengakses sehingga tidak terjadi monopoli data,” kata Dawam.

Dawam juga sangat mengapresiasi atas terselenggaranya acara tersebut.

“Beberapa saat lalu, Desa Tegal Yoso, Kabupaten Lampung Timur masuk ke dalam nominasi 10 Desa Terbaik Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional. Hal tersebut terungkap dalam Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional 2021 yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat. Pun, hari ini saya mengapresiasi Desa Tegal Yoso yang menginovasi diri, dengan mengadakan Musyawarah Desa Khusus Penetapan Data SDGs Desa dengan metode tatap muka dengan memperhatikan protokol Kesehatan. Selain itu kegiatan ini juga dilakukan dengan metode digital melalui zoom meeting dan link youtube," katanya.

( Tribunlampung.co.id / Yogi Wahyudi )