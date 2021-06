TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi kamu pecinta film dan drama Korea, simak biodata Song Kang serta perjalanan karier Song Kang berikut ini.

Song Kang merupakan aktor pendatang baru yang lahir di Suwon, 23 April 1994.

Belum lama ini, namanya menjadi perhatian publik setelah menjadi salah satu pemain Drama Korea Sweet Home.

Dalam drama itu ia berperan sebagai Cha Hyun-Su yang terinfeksi virus, manusia spesial yang tak bisa mati.

Penasaran dengan sosok Song Kang? Simak biodata Song Kang dan perjalanan karier Song Kang di bawah ini.

Song Kang pernah berkuliah di jurusan Film dan Seni di Konkuk University, sama seperti Changmin ‘TVXQ’ dan Jin BTS.

Aktor tampan ini memulai karier beraktingnya melalui drama The Liar and His Lover pada 2017 lalu.

Ilustrasi. Biodata Song Kang, Beserta Perjalanan Kariernya (kolase Instagram/@songkang_b)

Song Kang kerap muncul sebagai pemeran pendukung di berbagai drama.

Yang akhirnya ia dikenal oleh penggemar ketika menjadi lawan main Kim So Hyun di Love Alarm (2019).

Song Kang memulai debut akting pada tahun 2017 di drama komedi romantis The Liar and His Lover berperan sebagai teman masa kecil pemeran utama.

