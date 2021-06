Bangkit Berkolaborasi

Catatan: Hadi Prayogo, Pemimpin Umum Tribun Lampung

PARA pembaca, visitor, follower, subscriber, pemirsa dan relasi semua kami ucapkan terimakasih atas segala kepercayaan dan kerjasamanya sehingga Tribun Lampung semakin mengokohkan diri sebagai media yang berhasil dalam melakukan transformasi digital, pada usia yang ke 12 tahun hari ini.

Sebelum berlanjut, kami jelaskan lebih dulu mengapa sapaan bagi Anda semua menggunakan pembaca, visitor, follower, subscriber dan pemirsa. Ini karena kami sudah melakukan transformasi digital multiformat multiplatform.

Tribun Lampung sejak beberapa tahun lalu dapat diakses melalui platform cetak koran Tribun Lampung sehingga otomatis kami sapa pembaca, yang mengakses via online tribunlampung.co.id (visitor atau pengunjung), yang akses via Facebook dan Instagram (follower atau pengikut juga pertemanan), akses via Youtube (sucriber atau pelanggan) sedangkan yang terbaru kami memiliki Tribun Lampung TV (live streaming FB/IG dan Youtube kami sebut pemirsa atau bisa juga viewer).

Ini semua bisa kami lakukan karena dukungan dan kepercayaan Anda semua. Dengan multiformat multiplatform Tribun Lampung lebih mudah dan cepat diakses masyarakat baik berita maupun event yang diselenggarakan.

Dan Anda pun bisa mengecek di lapangan Tribun Lampung adalah media yang paling aktif dan fokus dalam penyelenggaraan konsep cross media multiformat dan multiplatform ini, dibandingkan dengan media lokal se Provinsi Lampung.

Dampak pandemi Covid 19 sungguh luar biasa, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar 2,56 juta tenaga kerja menjadi pengangguran, dari total 29,12 juta penduduk usia kerja (Konperensi pers 15 Januari 2021).

Dari jumlah itu 760 ribu penduduk menjadi bukan angkatan kerja, serta 1,77 juta penduduk sementara tidak bekerja. Dan sebanyak 24,03 juta penduduk bekerja dengan pengurangan jam kerja.

Bukan hanya menerpa tenaga kerja tapi juga mengakibatkan korban jiwa (51.449 meninggal, 1.701.784 sembuh dan 1.850.205 positif (data Satgas Covid 19 update 5 Juni 2021 ketika tulisan ini dibuat).

Selain itu ribuan usaha bangkrut, dan anak-anak sekolah maupun kuliah tidak maksimal belajar. Hal ini tentu berakibat mereka terhambat menerima ilmu.