Pop It, Mainan Anak-anak yang Sedang Tren, Harganya Cuma Rp 35 Ribu

pop it yang sedang tren

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Siapa bilang kalau tren hanya ada di fashion? Mainan ternyata juga ada trennya.

Saat ini mainan yang sedang tren adalah pop it. Tren mainan pop it sudah mulai terlihat sejak 1-2 bulan yang lalu. Kini mainan pop it semakin menjadi tren

Tren mainan pop it, membuat beberapa pedagang mainan di Bandar Lampung memilih menjual mainan pop it. Salah satunya adalah pedagang mainan di Lorong King Bandar Lampung Kiki.

Kiki mengatakan, sudah menjual mainan pop it sejak bulan Mei 2021, karena Kiki melihat mainan pop it begitu tren dikalangan anak-anak.

"Trennya mainan pop it, membuat banyak anak beli mainan pop it setiap hari. Mainan pop it saya saja bisa terjual 50 pcs setiap harinya," kata Kiki

Kiki menjelaskan, Pop It adalah mainan yang cara memainkannya dengan cara dipencet. Selain itu mainan ini juga bisa digunakan sebagai tebak-tebakan kelereng.

Harga mainan pop it Kiki hanya Rp 35 ribu per pcs. Bentuk mainan pop it ini macam-macam. Ada kotak, strawberry, dan sebagainya. Warnanya juga cerah-cerah.(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)





