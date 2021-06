Penthouse 3 Menduduki Puncak Daftar Drama Paling Populer

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Baru saja tayang, drama Korea Penthouse 3 menduduki puncak daftar drama paling Buzzworthy alias paling banyak dibicarakan.

Drama yang tayang di SBS ini telah melonjak ke puncak pertama minggu ini yang menjadikannya drama paling menarik.

Dilansir dari Soompi, pada minggu pertama penayangannya, Penthouse 3 menduduki puncak daftar mingguan Good Data Corporation dari drama yang paling banyak menghasilkan buzz.

Perusahaan menentukan peringkat setiap minggu dengan mengumpulkan data dari artikel berita, posting blog, komunitas online, video, dan media sosial tentang drama yang sedang ditayangkan atau akan segera tayang.

Tidak hanya Drakor Penthouse 3, tetapi bintang-bintangnya juga mengklaim beberapa tempat dalam daftar anggota pemeran drama yang paling menarik.

Baca juga: Kelanjutan Nasib Park Bo Young di Drakor Doom at Your Service

Lee Ji Ah berada di peringkat No. 3 untuk minggu ini, sementara Kim So Yeon berada di No. 6 dan Uhm Ki Joon di No 8.

Bintang Doom at Your Service Park Bo Young melanjutkan kekuasaannya di No 1 di peringkat aktor.

Drama Korea Penthouse 3 (Instagram @sbsdrama.official)

Sementara lawan mainnya Seo In Guk mengikuti di No 5. Doom at Your Service juga tetap kuat di No 2 pada daftar drama paling buzzworthy.

Drama tvN My Roommate Is a Gumiho berada di peringkat 3 dalam daftar drama minggu ini.

Sementara bintangnya Hyeri dan Jang Ki Yong Girl's Day masing-masing berada di peringkat 2 dan 4 dalam peringkat aktor.

Baca juga: Profil Lee Ji Ah, Pamain Drakor Penthouse Sebagai Shim Su Ryeon