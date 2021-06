Ilustrasi. Biodata Jang Ki Yong, Pemeran Rubah Ekor Sembilan dalam Drama My Roomate Is a Guminho

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi kamu pecinta drama Korea, simak biodata Jang Ki Young pemeran rubah ekor sembilan dalam drama Korea terbaru yakni My Roomate Is a Guminho, di bawah ini.

Simak pula profil Jang Ki Yong. Aktor ini lahir di Ulsan, Korea Selatan pada 7 Agustus 1992 dan saat ini menginjak usia 29 tahun.

Jang Ki Yong mengawali kariernya sebagai model pada tahun 2012.

Ia turut serta dalam ajang General Idea Collection Show 2012 selama Seoul Fashion Week.

Sejak saat itu, Jang berpartisipasi dalam banyak peragaan busana dan piktorial.

Ia kemudian memenangkan Penghargaan Model Mode pada Penghargaan Model Asia 2014 pada bulan Januari 2014.

Jang Ki Yong memulai debutnya sebagai aktor melalui drama It's Okay, That's Love pada 2014.

Pada tahun 2017, ia mendapatkan popularitas dengan karakter pendukung di drama Confession Couple

Namanya semakin diakui lewat perannya dalam drama My Mister pada tahun 2018 dan mendapatkan peran utama pertamanya di drama Come and Hug Me.

Sejak saat itu, dirinya menjadi bintang langganan untuk sederet drama Korea populer.

