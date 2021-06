Biodata Sehun EXO, Maknae EXO Yang Akan Beradu Akting dengan Song Hye Kyo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Oh Sehun atau dikenal dengan Sehun sedang menjadi perbincangan lantaran akan beradu akting dengan Song Hye Kyo.

Sehun EXO dikenal sebagai maknae EXO yang pemalu, Penasaran denga profil dan Biodata Sehun EXO?

Jika kamu pecinta musik Korea dan seorang EXO-L, mari simak biodata dan profil Sehun EXO di bawah ini.

Sehun Exo baru-baru ini menjadi perbincangan hangat para K-Popers, terutama EXO-L.

Bahkan Sehun sempat trending di Twitter.

Pasalnya, dikabarkan Sehun EXO akan membintangi drama bersama si cantik Song Hye Kyo.

Hal itu membuat para fans tak sabar menantikan aktingnya pada drama tersebut.

Ilustrasi. Potres Sehun EXO, Maknae EXO. (kolase Instagram/@oohsehun)

Diketahui, drama Korea terbarunya itu berjudul Now, We Are Breaking Up.

Dalam drama tersebut Sehun berperan sebagai desainer baru dalam tim yang diketuai oleh Ha Young-eun (Song Hye Kyo) di sebuah perusahan mode.

Profil atau Biodata Sehun EXO

