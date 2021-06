Kalahkan BTS, EXO Menang FanpPlus Mini Award, Raih 755 Juta Vote

Ilustrasi. EXO menang FanpPlus Mini Award kategori The Best Boy Group.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Setelah sukses jadi Million Seller berkat Dont Fight the Feeling, EXO menang FanPlus Mini Award kategori The Best Boy Group di FanPlus Mini Award, pada Rabu (9/6/2021).

Raihan tersebut tak lepas dari peran EXO-L yang mendukung EXO melalui FanPlus Mini Award.

FanPlus adalah aplikasi tempat vote idol KPop.

Idol KPop yang memenangkan vote, akan mendapatkan reward.

Pada Rabu (9/6/2021), EXO menang FanPlus Mini Award kategori The Best Boy Group.

Hal itu dilihat langsung melalui aplikasi FanPlus dan web resmi FanPlus.

EXO menang The Best Boy Group (Twitter)

Kemenangan EXO mengalahkan pesaingnya, yaitu BTS dan VICTION.

EXO berhasil menang dengan total 755.377.529 votes.

Sementara, BTS berada di urutan kedua dengan total 459.195.103 votes

Dan, VICTION di posisi ketiga yang meraih 51.040.331 votes.

