Sharp Ajak Konsumen Jalani New Normal Dengan Nyaman Bersama Produk Plasmacluster Terbaru

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan sejak awal tahun 2021 menjadi upaya pemerintah Indonesia dalam menurunkan risiko penularan virus di tengah masyarakat dan juga untuk dapat segera memulihkan kondisi berbagai sektor yang terdampak selama masa pandemi.

Namun, merujuk data Center for System Science and Engineering (CSSE) dari Johns Hopkins University (JHU), sampai dengan awal Juni 2021, menyebutkan bahwa kasus baru di Indonesia per harinya masih di atas angka 5.000 kasus dan menempatkan Indonesia ke dalam posisi 20 besar dengan kasus terbanyak di dunia.

Keadaan yang tidak menentu ini telah merubah gaya hidup sebagian besar masyarakat yang semakin memperhatikan gaya hidup sehat serta kebersihan lingkungan.

Segala macam cara dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan imun tubuh seperti mengonsumsi makanan bergizi, melakukan olah raga teratur, juga melakukan berbagai pencegahan dengan memperhatikan kebersihan diri seperti rutin mencuci tangan, membersihkan ruangan secara berkala dan memperhatikan kualitas udara.

Dilatarbelakangi hal tersebut, Sharp selaku perusahaan yang selalu ingin berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat telah melakukan banyak inovasi melalui teknologi dan produk guna memenuhi kebutuhan konsumen setianya dalam menjaga kesehatan diri di masa pandemi.

Baca juga: Sharp Indonesia Hadirkan Program Sharp Bersedekah Guna Tingkatkan Kesadaran untuk Berbagi

“Kami selalu berusaha menghadirkan inovasi produk yang berguna bagi masyarakat, salah satunya adalah produk yang diluncurkan hari ini, yaitu penjernih dan pendingin udara, kedua produk ini memiliki teknologi Plasmacluster yang sudah terbukti secara klinis mampu melumpuhkan berbagai kuman, bakteri dan virus hingga memberikan udara segar dan sehat pada ruangan sehingga dapat memberikan perlidungan bagi kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh mereka,” ungkap Shinji Teraoka selaku Presiden Direkur PT Sharp Electronics Indonesia pada konferensi pers peluncuran produk PCI dan Air Conditioner terbaru Sharp (9/6/2021).

Guna membantu memberikan ekstra perlindungan kesehatan bagi konsumen setianya di masa pandemi, Sharp Indonesia meluncurkan tiga rangkaian produk Air Purifier terbaru guna melengkapi rangkaian produk yang tersedia dipasaran, yaitu seri KI-L80Y-T, KI-L60Y-W, dan FP-J50Y-H. dengan menambahkan beberapa fitur guna meningkatkan fungsi dan kualitas produk sebelumnya.

Pada tipe KI-L80Y-T dan KI-L60Y-W Sharp membenamkan fitur tambahan berupa pelembab ruangan (Humidifier), yang berfungsi untuk mengontrol tingkat kelembaban di dalam ruangan sehingga ruangan yang biasanya kering karena AC akan terasa lebih nyaman.

Tipe KI-L80Y-T dan KI-L60Y-W dibekali beberapa fitur andalan seperti 6 Spot Air Detection yang mampu mendeteksi keadaaan ruangan dan secara otomatis akan bekerja menyesuaikan kondisi udara pada ruangan tersebut.

Kemudian fitur Plasmacluster Spot Mode dimana fitur ini dapat fokus memberikan sebaran ratusan ribu Ion Plasmacluster pada satu titik area ruangan, hal ini bermanfaat untuk menetralisir secara cepat bau tak sedap pada ruangan yang berasal dari hewan peliharaan atau sumber lainnya.

Baca juga: Tingkatkan Strategi Komunikasi Sharp Indonesia Raih Beragam Penghargaan