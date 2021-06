VIDEO Artis Audi Marissa Tulis Pesan Untuk Baby Anzel

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pertumbuhan Anzel Maverick Xie, buah hati Audi Marissa dan Anthony Xie kini telah menunjukkan perkembangan pesat.

Pada saat dilahirkan, Anzel harus menjalani perawatan di NICU karena lahir prematur.

Meski lahir secara prematur, kini badan Anzel terlihat semakin berisi.

Audi Marissa pun mengunggah potret Baby Anzel yang tampak kian menggemaskan.

Apalagi Baby Anzel tak malu dan selalu tersenyum saat di depan kamera.

Sebagai seorang ibu, Audi Marissa tentu senang melihat perkembangan sang buah hati.

Mengingat sebelumnya, ia harus terpisah dari sang putri usai melahirkan akibat kondisi Anzel yang belum stabil dan perlu perawatan intensif.

"I am so proud to be your mom anzelmaverick," tulis Audi Marissa dalam unggahan Instagram-nya Selasa, (8/6/2021).

Sontak saja unggahan Audi Marissa itu menarik perhatian warganet.

Banyak warganet yang turut berbahgia dengan perkembangan baby Anzel.