Kecelakaan Maut di Tanjakan Kemiling Diduga lantaran Sopir Honda Jazz Mengantuk

TRIBUN LAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kecelakaan maut antara Honda Jazz bernopol BE 1569 CO dengan dump truk bernopol BE 9132 YA terjadi di tanjakan Jalan Pramuka, Sumberejo, Kemiling, Bandar Lampung, Jumat (11/6/2021) pagi.

Kecelakaan tersebut diduga lantaran pengemudi mobil Jazz bernama Rizky Prayoga (19), mengemudi dalam keadaan ngantuk.

Akibatnya, mobil yang ia kendarai dari arah Rajabasa menuju Flyover Kemiling itu tak dapat menghindari truk yang ada di depannya.

Alhasil, Jazz warna merah yang dikendarai warga Gang Kavling, Rajabasa, Bandar Lampung ini menghantam bagian pantat truk.

"Kemungkinan sopir jazz ini ngantuk, karena kejadiannya sekitar jam setengah 6 pagi tadi," kata Edi Munandar, warga sekitar lokasi kejadian.

Edi memastikan tak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Menurutnya, pengemudi jazz hanya mengalami luka lecet di bagian kepala.

"Cuma lecet kepala, kaki sama tangan. Kalau sopir truknya gak ada luka karena yang ditabrak bagian belakang truk," kata Edi. ( Tribun Lampung.co.id / Muhammad Joviter )