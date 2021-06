HASIL Euro 2020 Inggris vs Kroasia Babak Pertama 0-0, Masih Tayang di Mola TV

Catherine Ivill / POOL / AFP

Gelandang Inggris Phil Foden (kiri) dan bek Kroasia Duje Caleta-Car berebut bola selama pertandingan Grup D EURO 2020 antara Inggris vs Kroasia di Stadion Wembley, London pada 13 Juni 2021. Simak, tayangan live Euro 2020 Grup D Inggris vs Kroasia via live streaming Euro 2020 di RCTI dan Mola TV. Adapun hasil Euro 2020 babak pertama berakhir 0-0.