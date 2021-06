Polres dan Dinkes Way Kanan Gelar Vaksinasi Massal di Baradatu Lampung 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Polres Way Kanan Lampung bersama Dinas Kesehatan atau Dinkes Way Kanan gelar vaksinasi massal di Aula Kecamatan Baradatu, Way Kanan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh petugas Urdokes Polres Way Kanan dan UPT Puskesmas Baradatu dengan sasaran keluarga Polri dan Lansia.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Wakapolres Way Kanan Kompol Evinater Siallagan menyampaikan kegiatan ini dalam rangka menekan penyebaran Covid-19.

Sementara vaksin yang diberikan kepada 100 orang ini berasal dari droping Polda Lampung.

“Saya harap setelah diberikan vaksin tetap menerapkan Protokol Kesehatan,” katanya, Minggu 13 Juni 2021.

Protokol kesehatan yang dimaksud, di antaranya adalah memakai masker, rutin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. ( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )