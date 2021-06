TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak basket NBA 2021, penyerang Los Angeles Lakers, LeBron James, masuk dalam tim kedua All-NBA dan dipastikan akan mengganti nomor punggung pada NBA 2021-2022 musim depan.

Kabarnya LeBron James, musim depan bakal mengenakan kostum dengan nomor punggung 6.

Pemilihan tersebut menandai penghargaan All-NBA ke-17 berturut-turut dalam kariernya, sehingga memperpanjang rekor NBA untuk pemilihan terbanyak dalam sejarah liga.

Diketahui LeBron James rata-rata mencetak 25,0 poin 7,7 rebound, 7,8 assist, dan 1,1 steal dalam 45 pertandingan.

Menandai musim ke-17 berturut-turut ia memiliki rata-rata 25+ poin dan menambah rekor NBA yang sudah ada.

Pemain NBA All-Star 17 kali, James pindah ke posisi kedelapan dalam daftar kemenangan musim reguler NBA sepanjang masa dan memperpanjang rekor dengan skor, dua digit beruntun NBA menjadi 1.040 pertandingan pada 2020-2021.

Tim All-NBA dipilih oleh panel global penulis olahraga dan penyiar.

Ilustrasi, NBA 2021, LeBron James Penyerang Los Angeles Masuk Dalam Tim Kedua All-NBA. (AFP)

Media memilih All-NBA First, Second dan Third Teams berdasarkan posisi dengan poin diberikan dengan basis 5-3-1.

Terlepas dari itu berbicara mengenai no punggung, mulanya selama tiga musim memperkuat Lakers, LeBron memakai nomor punggung 23.

Sebelumnya, LeBron memakai nomor punggung enam selama empat musim memperkuat Miami Heat. Dia juga mengenakan jersey nomor 6 ketika membela timnas Amerika Serikat di tiga Olimpiade.

Sedangkan selama memperkuat Cleveland Cavaliers, LeBron selalu memakai nomor 23, tentunya hanya di Lakers, LeBron pernah memakai dua nomor punggung berbeda.

Kendati demikian, Lakers telah mengkonfirmasi perubahan nomor punggung ini di media sosialnya. LeBron kemudian juga me-retweet pengumuman dari Lakers tersebut.

Demikian kabar dari penyerang Los Angeles Lakers, LeBron James, yang masuk dalam tim kedua All-NBA dan dipastikan akan mengganti nomor punggung pada NBA 2021-2022 musim depan.

