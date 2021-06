Ilustrasi. Drama Korea Now We Are Breaking Up, Sehun EXO Adu Akting dengan Aktris Song Hye Kyo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Dalam Drama Korea Now We Are Breaking Up yang akan tayang, Sehun EXO adu akting dengan aktris Song Hye Kyo.

Dilansir dari Soompi, Now We Are Breaking Up kini tengah menjalani proses syuting.

Rencananya, Now We Are Breaking Up dijadwalkan akan tayang pada paruh kedua 2021.

Nantinya, Drama Korea yang satu ini akan tayang setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 22.00 KST di SBS TV.

Now We Are Breaking Up akan menayangkan 16 episode.

Sehun EXO akan berperan sebagai Hwang Chi Hyung.

Hwang Chi Hyung adalah seorang desainer muda yang bekerja di The One, perusahaan fashion.\

Drama Korea Now We Are Breaking Up, Sehun EXO Adu Akting dengan Aktris Song Hye Kyo (Instagram @oohsehun)

Namun ternyarta Sehun EXO adalah anak dari CEO perusahaan tersebut.

Sehun EXO di Now We Are Breaking Up akan menjadi adik dari Hwang Chi Sook yang diperankan oleh Choi Hee Seo.

Kemampuan akting rapper EXO ini memang tak diragukan lagi, Sehun EXO pernah beberapa kali didapuk sebagai pemain film dan Drama Korea.

