TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Marshanda kritik artis viral, banjir pujian dari rekan seleb.

Hal ini diketahui dari unggahan di akun Instagramnya.

Melalui laman Instagram, pemeran sinetron Bidadari tersebut membagikan deretan potretnya dari masa ke masa, Kamis (17/06/2021).

Pada caption unggahannya, Marshanda memberikan sentilan kepada artis viral.

"Saat lo lagi viral, saat lo lagi sukses jadi berita dimana-mana,

Baca juga: Marshanda Ungkap Rahasia Badannya Tetap Bagus meski Sudah Punya Anak

saat jumlah followers lo naik pesat,

coba deh resapin pemikiran seperti ini:" tulisnya.

Marshanda memberikan pesan bijak agar artis yang viral tidak merasa lebih spesial.

"“I am not the center of the world.

Walaupun kelihatannya banyak yang memperhatikan gue, di moment ini gue memilih fokus sama hal lain.